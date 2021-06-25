Sivas'ta kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi

Sivas'ta düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödül olarak Çanakkale'yi gezdi.

Sivas'ta düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödül olarak Çanakkale'yi gezdi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl genelinde 9, 10 ve 11. sınıf öğrencisi 30 bin öğrenciye Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı kitabı hediye edildi.

Sonrasında düzenlenen Safahat Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler, belediye tarafından Çanakkale'ye götürüldü.

300 kişilik öğrenci grubunun ilk kafilesi olan 184 öğrenciden oluşan heyet, sabah saatlerinde özel uçakla Çanakkale'ye yolcu edildi.

Kafileyi, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Nuri Demirağ Havaalanı'ndan uğurladı.

Rehberler eşliğinde Çanakkale Savaş'ının yaşandığı alanları gezerek bilgi alan öğrenciler, Şehitlik Abidesi önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Çanakkale'de tarihe yakından tanık eden öğrenciler, gezi programından dolayı Bilgin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde