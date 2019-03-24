Sivas'ta Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi

Sivas'ta "Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde" adlı kitap okuma yarışması düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sivas Kongresinin 100. Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen 2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi kapsamında "Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde" isimli kitap okuma yarışması gerçekleştirildi.

İl genelinde 10 bin 194 lise ve ortaokul öğrencisinin müracaat ettiği yarışma il merkezi ve ilçelerde belirlenen 214 okulda 533 gözetmen eşliğinde yapıldı. Sınavda ortaokul öğrencileri Yavuz Bahadıroğlu'nun "Bir Devrin Bittiği Yer Çanakkale" eserini, lise öğrencileri ise Mehmet Niyazi'nin "Çanakkale Mahşeri" eserlerini okuyarak katıldı.



Yarışma ile ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, birkaç aydır öğretmenlerin öğrencilerini bu yarışmaya hazırladığını belirtti.

Savaşçı, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen yarışma kapsamında sınavda dereceye giren öğrencilerin son derece anlamlı bir ödülle taltif edileceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Çanakkale Deniz Zaferinin 104'üncü yıl dönümü. Bu kapsamda ortaokullardan dereceye giren ilk 104 öğrenci ve liselerden dereceye giren ilk 104 öğrencimiz olmak üzere 208 öğrencimizi nisan ayı içerisinde Çanakkale gezisine götüreceğiz. Tüm öğrencilerimiz adına bu anlamlı yarışmayı düzenlememizi sağlayan Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA