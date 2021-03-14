Sivas'ta, kısıtlamasız hafta sonunda yoğun kalabalık
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Sivas'ta, kısıtlamasız hafta sonunda yoğun kalabalık

14.03.2021 01:36 | Son Güncelleme: 14.03.2021 01:43

Sivas'ta, kısıtlamasız hafta sonunda yoğun kalabalıkSİVAS'ta kontrollü normalleşme süreciyle birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının 2'nci haftasında caddelerde normalin üzerinde yoğunluk oluştu.

Sivas'ta, kısıtlamasız hafta sonunda yoğun kalabalık

SİVAS'ta kontrollü normalleşme süreciyle birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının 2'nci haftasında caddelerde normalin üzerinde yoğunluk oluştu.

Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı iller arasında yer alan Sivas'ta, kent sakinleri güneşli havayı da fırsat bilerek hafta sonunun tadını dışarıda çıkardı. Öğlen saatlerinden itibaren kentin cadde ve sokakları ile parklarında yoğun kalabalık oluştu. İnönü Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Sirer Caddesi'nde kalabalığın normalin üzerinde olduğu görüldü. Caddelerde yürüyenler maske kuralına uyarken sosyal mesafeye ise dikkat edilmediği göze çarptı.

'ÇOK DARALMIŞTIK ARTIK'

Kurallara uyarak vaka sayıları artmadan devam edilebileceğini ifade eden Yasin Karyağdı(26), 'Çok daralmıştık artık. Dışarıdan yemek bile yiyemiyorduk. Şu anda iyi ama sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Dikkat edersek ve bu şekilde devam ederse bence gayet yeterli" dedi.

Çarşıda gezinti yapan İsmail Kaan Kaya(19) ise, "Halk kısıtlamalardan dolayı bir yıl boyunca bunalmıştı. Yasaklarında kaldırılmasıyla insanlarda virüsü hiçe sayarak sokaklara çıktı. Bakıldığı zaman büyük bir yoğunluk var. Herkes tedbirlere uyuyor. Kişisel mesafe konusunda uymasak da herkesin maskesi var ve dezenfektanları ellerinde görülüyor. Bunun dışında kısıtlamaların kaldırılması doğru bir karardı. Bir yıl boyunca evlerimizdeydik. İnşallah kısıtlamalar bir daha gelmez ve düşük riskli grupta kalırız" diye konuştu.

'KISITLAMALARIN KALDIRILMASINA KARŞIYDIM'

Arkadaşlarıyla hafta sonu gezintisine çıkan Hacer Güler(42) ise, "Ben her zaman kısıtlamaların kaldırılmasına karşıydım. Ama galiba devlet büyükleri daha iyi bilir. Temennimiz kısıtlamaların gelmemesi yönünde. Maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat edersek daha iyi olur. Bence kurallara uyuluyor. Ben uyulduğunu gözlemliyorum? ifadelerini kullandı.

Sivas'ta, kısıtlamasız hafta sonunda yoğun kalabalık
Sivas'ta, kısıtlamasız hafta sonunda yoğun kalabalık
Sivas'ta, kısıtlamasız hafta sonunda yoğun kalabalık
Sivas'ta, kısıtlamasız hafta sonunda yoğun kalabalık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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