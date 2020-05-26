Sivas'ta kısıtlamanın son gününde sessizlik hakim
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Sivas'ta kısıtlamanın son gününde sessizlik hakim

SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sivas'ta kısıtlamanın son gününde sessizlik hakim
26.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:58

SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent, havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez uygulandığı Sivas'ta cadde ve sokaklarda kısıtlamanın son gününde de sessizlik yaşandı. Polis ekipleri kavşaklardaki kontrol noktalarında denetimlerini sürdürürken, seyir halindeki araçların sürücülerin kimliklerini ve izin belgelerini kontrol etti. Vatandaşlar evde kalarak sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uyarken, tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndaki sessizlik dikkat çekti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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