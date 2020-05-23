Sivas'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik (2) SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİSivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan cadde ve sokaklar havadan drone ile görüntülendi.

SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİSivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan cadde ve sokaklar havadan drone ile görüntülendi. Havadan görüntülenen Sivas Cumhuriyet Meydanı ile İnönü Bulvarı'nda cadde ve sokaklardaki boşluklar dikkat çekt

Kaynak: DHA