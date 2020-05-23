Sivas'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik
Sivas'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik (2)SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİSivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan cadde ve sokaklar havadan drone ile görüntülendi.
23.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:32
Sivas'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik (2)
SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan cadde ve sokaklar havadan drone ile görüntülendi. Havadan görüntülenen Sivas Cumhuriyet Meydanı ile İnönü Bulvarı'nda cadde ve sokaklardaki boşluklar dikkat çekti.
Kaynak: DHA