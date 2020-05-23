SİVAS'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik
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SİVAS'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik

Sivas'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

23.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:16

Sivas'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Belediye ekipleri, boş caddelerde temizlik çalışması yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının ilk gününde kısıtlamanın ilk kez uygulandığı iller arasında yer alan Sivas'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri sabahın ilk saatleriyle birlikte denetimlerine başladı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşların olduğu görüldü. Sessizliğe bürünen kent merkezinde belediye temizlik ekipleri de temizlik çalışması yaptı. Polis ekipleri, İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi'ni kısmen trafiğe kapattı. Vatandaşlar sadece saat 10.00 ile 17.00 arası yürüme mesafesindeki marketlere giderek alışverişlerini yapabilecek.

SİVAS'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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