SİVAS'TA KISITLAMADA YAĞMUR ALTINDA CUMA NAMAZI

SİVAS'ta, tam kapanmanın ilk gününde cuma namazı kılmak isteyenler, evlerine en yakın camilere gitti.

SİVAS'ta, tam kapanmanın ilk gününde cuma namazı kılmak isteyenler, evlerine en yakın camilere gitti. Mesafe kuralına uygun saf tutanlar yağmur altında ibadetlerini yerine getirdi.

Koronavirüs salgını ile mücadele için 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bakanlık, cuma namazı için araç kullanmaksızın camilere gidilebileceğini açıkladı. Bu kapsamda Sivas'ta cuma namazı kılmak isteyenler ev ve iş yerlerine en yakın camilere yöneldi. Bazıları yağmura rağmen namazı dışarıda yağış altında kıldı..

'ŞARTLAR İBADETİMİZE ENGEL OLAMIYOR'

Şartlara rağmen ibadetini yerine getirmenin güzel olduğunu ifade eden Abdulbaki Kargınoğlu(25), 'Bugün tam kapanma başladı. Bizler de cuma namazına geldik. İnşallah ilerleyen süreçte bu beladan kurtuluruz. Koronavirüs gerçekten bizi çok kısıtladı. Gerek özel hayatımızı, gerek sosyal hayatımızı ve gerekse ibadetimizi istediğimiz gibi yapamıyoruz. Bugün de yağışlı bir hava var. Bu havada da Cuma namazımızı gerçekleştirdik. Şartlar ne olursa olsun ibadetimize engel olamıyor' dedi.

'YAĞMUR ALTINDA NAMAZIMIZI KILDIK'

Yağış altında namaz kılan Necmettin Resul Kündem(33) ise, 'Cuma cemaatle kılınır. Bizler de bu yüzden muaf tutulduk. Ofisim Kale Camisine yakın ve buraya gelerek namazımızı kıldık. Sosyal mesafe kurallarından dolayı camilere sığmıyoruz. Kurallara uymak için mecburen dışarda yağmur altında kıldık ama güzel de oldu. Yağmur altında da ibadet yapılabiliyormuş' diye konuştu.

Evine yakın camiye gelen Muhammet Emin Tokmak(24) de, 'Kısıtlama var ama bizler en yakın camimize gelerek namazımızı eda ettik. Yasaklar devam ediyor ama bu halde cumamızı kılabiliyoruz. Bu durum huzurlu hissettiriyor. 1,5 metre mesafeyle namazlarımızı kılarak tedbirlere uyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı