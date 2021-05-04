SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
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SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI

SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde sokak hayvanları unutulmadı.

SİVAS'ta 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde sokak hayvanları unutulmadı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hayvanseverler ile birlikte sokak hayvanları için belirlenen yerlere mama bıraktı.

Sivas Belediyesi ve hayvanseverler, 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması ile sokak hayvanlarının yiyecek ve barınma sıkıntısı yaşamaması için harekete geçti. Sivas Paşabahçe mesire alanına ve muhtelif yerlere sokak hayvanları için mama bırakıldı. Etkinliğe Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de katıldı.

Son iki yıldır bir imtihandan geçildiğini söyleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Son iki yıldır bir imtihandan geçiyoruz. Bizler de devlet millet kaynaşması ile süreci iyi şekilde atlatmak adına yönetmeye çalışıyoruz. Pandemi döneminden ister istemez sessiz dostlarımız da etkileniyor. Biz Sivas Belediyesi olarak pandemi döneminde sadece hemşerilerimize değil burada bize emanet edilen her canlıya sahip çıkmamız anlayışıyla birlikte özellikle kısıtlamanın olduğu dönemlerde ilimizdeki mesire yerleri başta olmak üzere can dostlarımızın gıdaya ve yeme ulaşması noktasında sivil toplum örgütlerimizle birlikte bu çalışmaları yapıyoruz" dedi.

'ONLARIN YANLARINDAYIZ'

Her süreçte hayvanların yanlarında olduklarını söyleyen Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu ise, "Dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Bir hastalıkla sınanıyoruz. ve insanların yaşadığı bu bunalımın sıkıntılı dönemin arka planında bizim dostlarımızda aynı şeyleri yaşıyor aslında ama onlar arka planda kalıyor. Biz bu dönemde onların mama ve su bulamadıklarını biliyor, onları unutmuyoruz. Havalar ısınıyor ve her geçen gün susuzluk onlar için büyük bir tehlike olacak. Gün geçtikçe yaşanan problemler artıyor fakat Sivas Belediyesi gibi belediyeler can dostlarının yanında. Yine diyorum ki her şeyi devletten beklemeyelim ve kapılarımızın önüne bir kap mama ve su koyalım" diye konuştu.

SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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