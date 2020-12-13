Kısıtlamada 5 bin aile ziyaret edilerek hediyeler verildi
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Kısıtlamada 5 bin aile ziyaret edilerek hediyeler verildi

13.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:19
Kısıtlamada 5 bin aile ziyaret edilerek hediyeler verildi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibi sokağa çıkma kısıtlamasında 5 bin aileyi ziyaret ederek, bu süreçte çocuklara kaliteli vakit geçirebilmeleri için hediyeler verdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibi sokağa çıkma kısıtlamasında 5 bin aileyi ziyaret ederek, bu süreçte çocuklara kaliteli vakit geçirebilmeleri için hediyeler verdi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Sivas'ta örnek bir uygulama hayata geçirildi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibi 5 bin konutu ziyaret ederek "Sevgi İçeren Mutluluk Getiren" hediye paketini ailelere teslim etti. Yaklaşık 2 günlük çalışma sonucunda özenle hazırlanan hediye paketlerinin dağıtımına Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Duman, Necmettin Yılmaz, ÖZBELSAN AŞ. Genel Müdürü Ahmet Kuzu ile birlikte belediye ekipleri katılım gösterdi. Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde bulunan Vefa Konutlarında dağıtıma start veren Başkan Hilmi Bilgin, kapıları tek tek çalarak ailelere hediye paketini takdim etti. Karşılarından Başkan Bilgin'i gören aileler şaşkınlıklarını gizleyemezken çocuklar ise aldıkları hediyeler karşısında mutlu olduklarını ifade ettiler.

Sivas Belediyesi vatandaşın yanında

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yaptığı açıklamada, "Zorlu bir süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Devletimizin vatandaşının yanında olduğunu göstermek için birçok çalışma ve destek paketlerini açıkladık. Esnaf ve sanatkarımızın yanındayız. Hükümetimizin verdiği desteklerin yanı sıra bizlerde belediye imkanlarımızla destek vererek hemşerilerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu süreçten en çok etkilenen çocuklarımız ve onlara destek olabilmek yüzlerini güldürebilmek için ne yapabiliriz diye düşündük. Evlerinden çıkamayan çocuklarımız ve gençlerimiz için kaliteli vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla onlara küçük hediye paketi hazırladık. İçerisinde hikaye kitabı ile çikolatadan oluşan eğlencelikleri çocuklarımızla buluşturuyoruz. Kitaplarımızı seçerken özellikle çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız eserleri seçtik. Toplamda bugün belediye ekiplerimizle birlikte 5 bin hanemizi ziyaret ettik. İlerleyen günlerde yine çocuklarımız ve gençlerimiz için çeşitli çalışmalara imza atacağız. Çat kapı gittiğimiz evlerde bizleri güler yüzleriyle karşılayan hane sakinleriyle, çocuklarımıza kısıtlamaya uydukları için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kısıtlamada 5 bin aile ziyaret edilerek hediyeler verildi
Kısıtlamada 5 bin aile ziyaret edilerek hediyeler verildi
Kısıtlamada 5 bin aile ziyaret edilerek hediyeler verildi
Kısıtlamada 5 bin aile ziyaret edilerek hediyeler verildi
Kısıtlamada 5 bin aile ziyaret edilerek hediyeler verildi
Kısıtlamada 5 bin aile ziyaret edilerek hediyeler verildi
Kısıtlamada 5 bin aile ziyaret edilerek hediyeler verildi
Kısıtlamada 5 bin aile ziyaret edilerek hediyeler verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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