Sivas'ta kısıtlamada bayram alışverişi yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta kısıtlamada bayram alışverişi yoğunluğu

Sivas'ta kısıtlamada bayram alışverişi yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN - Haberler | Güncel

SİVAS'ta bayram arifesinde alışverişlerini tamamlamak isteyenler kısıtlamaya rağmen kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

SİVAS'ta bayram arifesinde alışverişlerini tamamlamak isteyenler kısıtlamaya rağmen kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde bayram öncesi çarşı ve pazarda kısıtlamaya rağmen yoğunluk oluştu. Yarın Ramazan Bayramı'nı evlerinde kutlayacak olanlar, kısıtlamaya rağmen arife gününde bayram alışverişi için kent merkezine indi.  Alışveriş yapmak için çarşıya çıkanlar, eski bayramları özlediklerini dile getirdi. Kent merkezindeki sebze haline alışveriş için gelen Necdet Suntalar(73), "Evimizin ihtiyacı olan; yeşillik, ekmek, meyve, sebze ve tatlımızı almak için dışarıya çıktım. Dışarısı yoğun sayılır. Herkes bütün ihtiyacını görmek için dışarıya çıkmış. Çocuk ve torunlarımızı göremiyoruz. Pandemi döneminde mecburen hepsinden uzaklaştık. Buruk bir bayram geçireceğiz. Herkes evlerinde, gurbette olanların hiçbiri buraya gelemedi. Şimdi insanın ömrü elinde değil, yarına senedin de yok. Ailenden kimseyi göremiyorsun. Bu bayram hakikaten buruk geçecek" dedi. 


Sivas'ta kısıtlamada bayram alışverişi yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlamada bayram alışverişi yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlamada bayram alışverişi yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlamada bayram alışverişi yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlamada bayram alışverişi yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlamada bayram alışverişi yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlamada bayram alışverişi yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlamada bayram alışverişi yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlamada bayram alışverişi yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Demet Akalın Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mesut Özil Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta kısıtlamada bayram alışverişi yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:48:28. #1.15#

title