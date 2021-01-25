Sivas'ta kısıtlama sonrası yaya ve araç yoğunluğu
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Sivas'ta kısıtlama sonrası yaya ve araç yoğunluğu

25.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:52
Sivas'ta kısıtlama sonrası yaya ve araç yoğunluğu

SİVAS'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kentin işlek caddelerinde yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

SİVAS'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kentin işlek caddelerinde yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sabah 05.00'te sona ermesinin ardından Sivas'ta cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekti. Özellikle kentin en işlek yerlerinden biri olan Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda yaya ve araç trafiğinde artış görüldü. Özellikle banka ve ATM'lerin önlerinde oluşan kalabalıkların sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri görüldü.

Bazı vatandaşlar oluşan yoğunluktan korktuklarını belirtirken, bazıları da kentte vaka sayılarının azaldığını ve insanların evlerden durmaktan sıkıldıkları için dışarı çıkma ihtiyacı duyduklarını ifade etti. 

Sivas'ta kısıtlama sonrası yaya ve araç yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlama sonrası yaya ve araç yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlama sonrası yaya ve araç yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlama sonrası yaya ve araç yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlama sonrası yaya ve araç yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlama sonrası yaya ve araç yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlama sonrası yaya ve araç yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlama sonrası yaya ve araç yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlama sonrası yaya ve araç yoğunluğu
Sivas'ta kısıtlama sonrası yaya ve araç yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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