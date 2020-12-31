Sivas'ta kısıtlama sessizliği

SİVAS'ta kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kent merkezi sessizliği büründü. Boş kent meydanı ve sokaklar dron ile görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayan ve 4 Ocak 2021 sabah 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte gün içinde yoğunluk yaşanan Sivas'taki cadde ve sokaklar boşaldı. Kısıtlamanın başlamasının ardından kent merkezinde görevliler ve kısıtlama kapsamı dışı tutulan kişilerden başka kimse kalmadı. Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerini bir arada barındıran tarihi kent meydanı ve İnönü Bulvarı sessizliğe büründü. Kentin çeşitli yerlerinde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, az sayıdaki araçları durdurarak kontrol yaptı. Kent sokaklarında ilerleyen saatlerde sadece polis ve temizlik görevlilerinin bulunduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin