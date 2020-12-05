Sivas'ta kısıtlama sessizliği
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Sivas'ta kısıtlama sessizliği

05.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:53
Sivas'ta kısıtlama sessizliği

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent merkezi sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri ve mahalle bekçileri belirledikleri güzergahlarda uygulama yaptı. Alınan yasak kararına vatandaşların genellikle uyduğu görüldü. Kentin en yoğun bölgelerinden olan Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi'ndeki sessizlik dron ile havadan da görüntülendi. 


- Sivas
Sivas'ta kısıtlama sessizliği
Sivas'ta kısıtlama sessizliği
Sivas'ta kısıtlama sessizliği
Sivas'ta kısıtlama sessizliği
Sivas'ta kısıtlama sessizliği
Sivas'ta kısıtlama sessizliği
Sivas'ta kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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