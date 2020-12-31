Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk

31.12.2020 18:16 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:20
Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk

SİVAS'ta hafta sonu koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentin işlek caddelerinde yoğunluk yaşandı.

SİVAS'ta hafta sonu koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentin işlek caddelerinde yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde bugün saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak 2021 sabah 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kent merkezinde yoğunluk yaşandı. Özellikle kentin en işlek yerlerinden biri olan İnönü Bulvarı ile Atatürk Caddesi'nde insan kalabalığının normalden fazla olduğu görüldü. Caddelerde araç yığılmaları yaşandı. Öğleden sonra giderek artan kalabalık dikkat çekti. Kısıtlama öncesinde ihtiyaçlarını almak için çarşıya çıkan vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri görüldü. Yoğunluk dron ile de havadan da görüntülendi. 

Alışverişe çıktıklarını söyleyen Ayşe Kaya, "Zaten uzun süre evde kalacağımız için alışverişe çıktık. Çok kalabalık. Herkes evde kalacağı için alışverişi yapıyor. Pandemiden dolayı zaten dışarı çıkamıyoruz. Evdeyiz. Hep beraber olacağız. Çocuklarımızla vakit geçireceğiz" dedi. Ahmet Emre Kıras ise, "Bu kısıtlamadan dolayı belli bir zorunluğumuz var. Kısıtlama sürecinde alışverişimizi toptan yapıyoruz. Sokaklar kısıtlama için değil de daha çok bayram havasıymış gibi. Babamız annemiz evde. Bunun mutluluğunu da yaşamaktayız. Eksiklerimizi, çekirdeklerimizi, cipsimizi aldık. Herkesin yeni yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Özlem Katman ise, "Geçen sene arkadaşlarımla yılbaşına girmiştim. Bu yıl ailemle birlikte gireceğim. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evimizde olacağız. Biraz farklı ve buruk geçecek ama sağlık olsun diyelim" ifadelerini kullandı. 


- Sivas
Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk
Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Yaşar Güler Engin Özkoç Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Demet Akalın Eser Yenenler Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Arda Turan Vitor Hugo Fatih Terim Metin Oktay
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 18:29:00. #1.15#
title