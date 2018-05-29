Sivas'ta kısa süreli yağmur etkili oldu

Sivas'ta aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde 16.30 sıralarında başlayan sağanak yağış kısa sürede etkili oldu. Cadde ve sokaklarda yağmurun etkisiyle su birikintileri oluşurken, yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınmaya çalıştı. Hikmet Işık Caddesi üzerindeki esnaf ise yağmur nedeniyle iş yerlerinin önünde biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti. Yayalar ise kaldırım kenarlarında oluşan su birikintileri nedeniyle karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Yağmurun etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.