Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı

TÜRKİYE'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Sivas'ta, kışa dayanıklılığıyla bilinen tohumluk ve sofralık patatesin hasadına başlandı.

TÜRKİYE'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Sivas'ta, kışa dayanıklılığıyla bilinen tohumluk ve sofralık patatesin hasadına başlandı. Mevsimlik işçilerin topladığı patatesler ülkenin dört bir yanına ulaştırılırken üreticiler ise fiyatların düşük olmasından şikayet ediyor.

Tohumluk patates üretiminde Konya'nın ardından 2'nci sırada, yemeklik üretiminde ise 8'inci sırada yer alan Sivas, Türkiye'de hasadın en son yapıldığı il konumunda bulunuyor. Kabuğunun kalın, aromasının farklı olması ve sökümünün en son yapılması dolayısıyla kışa dayanıklı olan Sivas patatesi, Türkiye'de bu alandaki tohumluk ihtiyacın da büyük bölümünü karşılıyor. Havaların da iyi seyrettiği kentte üreticiler, tarlalarda söküm çalışmalarına başladı. Toplanan patateslerin bir kısmı iç pazara aktarılırken, birçoğu ise büyük şehirlere ulaştırılıyor. Kente bulunan mevsimlik işçiler, sabah erken saatleriyle birlikte patates tarlalarında görev alıyor. İş makineleri yardımı ile toprak üstüne çıkarılan patatesler, her yaş grubundan işçilerin yoğun çalışması ile çuvallara doldurularak TIR'lara aktarılıyor.

ÜRETİCİ DÜŞÜK FİYATTAN ŞİKAYETÇİHasat çalışmalarına başladıklarını belirten üretici Necmi Akkar, "Patatesin sökümüne başladık ancak bu yıl ürün para etmiyor. Şu anda patatesin kilosu 80 ya da 85 kuruş ediyor. Mazot ve gübre fiyatları yüksek, ayrıca nakliyat parası da kurtarmıyor. İşçiler de Şanlıurfa'dan geldiler. Hepsi mevsimlik işçi. Bu yıl da beklediğimiz kadar verim oldu. Burası yeni toprak ve yeni ekildiği için lezzetli ve kaliteli oluyor. Buradan çıkan patatesler Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor" dedi.KASIMA KADAR ÇALIŞIYORLARAilesi ile birlikte Şanlıurfa'dan gelerek patates hasadında çalışan mevsimlik işçilerden İsmail Gördü ise, "Ailecek burada patates topluyoruz. Çok şükür çalışıyoruz. Patatesi toplamak çok zordur. Ama mecbur topluyoruz. Günlük adam başı 70-80 TL kazanıyoruz. Nisan ayında biz memleketlerimizden çıkıyoruz. Ama devamlı çalışmıyoruz. Bazen işimiz olmuyor. İş olduğu zaman çalışıyoruz. Biz kasım ayına kadar buradayız. Çocuklarımız da eğitim saati olduğu zaman telefonlarla EBA üzerinden derslerini alıyorlar. Geçimimizi bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz" dedi.Diğer işçiler de, çalışabilecek durumda olan aile bireyleri ile her yere gittiklerini, hayatlarından memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin