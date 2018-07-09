Sivas'ta Kış Soğuğu

Geçtiğimiz gece Türkiye'de en düşük hava sıcaklığı 5.3 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de geçtiğimiz gece ülkenin en soğuk noktası Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu. Geçtiğimiz gece İmranlı'da hava sıcaklığı 5.3 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz gün Türkiye'nin en yüksek sıcaklığı ise 42.1 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü. - SİVAS