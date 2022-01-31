SİVAS (İHA) - Sivas'ta kış güzelliği

Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte Paşabahçe mesire alanında eşsiz manzaralar oluştu

SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte Paşabahçe mesire alanında eşsiz manzaralar oluştu.

Sivas'ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkili oldu. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe mesire alanı kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Çeşitli ağaçların yer aldığı mesire alanı karla bütünleşince ortaya doyumsuz görüntüler çıktı. Kış masalını andıran görüntülerin oluştuğu Paşabahçe mesire alanı drone ile de havadan görüntülendi.