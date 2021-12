Sivas'ta 'Kış Festivali'ne yoğun ilgi

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta yoğun katılımla 'Kış Festivali' düzenlenirken, folklor ekibinin sergilediği oyunlar, büyük alkış aldı.

Sivas Belediyesi'nce düzenlenen 'Kış Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nda folklor ekibi, farklı yörelerden 5 oyun sergiledi. Sosyal medyada pilav sunumlarıyla tanınan Nedim Şahin tarafından katılımcılara nohutlu pilav dağıtıldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas dün Türkiye'nin en soğuk iliydi ama o soğukluğu sizlerin enerjisiyle 2 gün boyunca farklı etkinliklerle ve gençlerimizle aşacağız. Belediye olarak amacımız şehrin her noktasına dokunmak ve bu şehirde yaşayan her kesimi mutlu etmek. Klasik belediyecilik anlayışı üstyapı, altyapı, imar ve yol gibi çalışmaları zaten yapmamız gerekiyor. Bunları yapamadığımız takdirde bu makamda durmamızın anlamı yok. Şehrin bir kültürü var ve burası bir üniversite şehri. Dolayısıyla gençlere hitap ederek onları heyecanlandıran ve onlara 'İyi ki Sivas'ı tercih ettim' dedirtecek çalışmaları sizlerin önerisiyle hayata geçiriyoruz. Belediye olarak vatandaşın isteğine göre belediyecilik yapıyoruz. Bu Sivas'ta düzenlediğimiz ilk festival ve bundan sonra her yıl düzenli olarak geleneksel hale getirerek devam ettireceğiz. Konserlerle söyleşilerle ve kültürel faaliyetlerle inşallah dolu dolu bir dönem yaşayacağız" dedi.