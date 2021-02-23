Sivas'ta kiraladıkları evde kumar oynayan 9 kişiye 47 bin lira ceza

Sivas'ın Gürün ilçesinde kiraladıkları evde kumar oynayan 9 kişiye 47 bin 475 lira ceza kesildi.

Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kiralanan bir evde kumar oynandığını tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları ve oynattıkları tespit edilen 9 kişiye 47 bin 475 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer