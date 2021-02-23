Sivas'ta kiraladıkları evde kumar oynayan 9 kişiye 47 bin lira ceza
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Sivas'ta kiraladıkları evde kumar oynayan 9 kişiye 47 bin lira ceza

23.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:10
Sivas'ta kiraladıkları evde kumar oynayan 9 kişiye 47 bin lira ceza

Sivas'ın Gürün ilçesinde kiraladıkları evde kumar oynayan 9 kişiye 47 bin 475 lira ceza kesildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde kiraladıkları evde kumar oynayan 9 kişiye 47 bin 475 lira ceza kesildi.

Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kiralanan bir evde kumar oynandığını tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları ve oynattıkları tespit edilen 9 kişiye 47 bin 475 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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