Sivas'ta kiraladıkları evde kumar oynayan 9 kişiye 47 bin lira ceza
23.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:10
Sivas'ın Gürün ilçesinde kiraladıkları evde kumar oynayan 9 kişiye 47 bin 475 lira ceza kesildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde kiraladıkları evde kumar oynayan 9 kişiye 47 bin 475 lira ceza kesildi.
Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kiralanan bir evde kumar oynandığını tespit etti.
Eve düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları ve oynattıkları tespit edilen 9 kişiye 47 bin 475 lira idari para cezası verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer