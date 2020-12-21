Sivas'ta kırağı tutan bitkiler ve sis görsel şölen sundu
Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle bitkilerde oluşan kırağı ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle bitkilerde oluşan kırağı ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kırağı oluştu.
Sivas-Erzincan kara yolu üzerindeki 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'ni çevreleyen meyve ve çam ağaçlarında oluşan kırağı, bölgede etkili olan sisle bütünleşince görsel şölen sundu.
Soğuğa karşı dayanıklılığıyla bilinen kuşburnu ağaçlarındaki meyvelerin kırağıyla bütünleşmesi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kara yolundan geçen bazı sürücüler, araçlarından inerek sis ve kırağı güzelliğini fotoğrafladı.
Diğer yandan, kara yolları ekipleri görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü geçitte sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde