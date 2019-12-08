Sivas'ta kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile ağaçlarda oluşan kırağı kartpostalık görüntüler oluşturdu.
08.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:45
Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile ağaçlarda oluşan kırağı kartpostalık görüntüler oluşturdu.
Sivas'ta hava sıcaklığı gün içerisinde sıfırın altına düşerken, gece ise eksi 10 dereceyi buldu. Soğuyan hava ile adeta doğa da dondu. Oluşan kırağı ile ağaçlar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. - SİVAS
Kaynak: İHA