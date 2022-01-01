Sivas'ta, 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmine yoğun ilgi

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmi, belediyenin organizasyonu ile talepte bulunan vatandaşlar tarafından ücretsiz izlendi.

Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen 'Kesişme: İyi Ki Varsın Eren' filmi vizyona girdi. Sivas Belediyesi de yeni nesle kahramanların tanıtılması amacıyla organizasyon düzenledi. Filmi ücretsiz izlemek isteyenler için başvuru açıldı. Başvuran herkesin ücretsiz izleyebileceği filme şimdiye kadar 5 bin kişi müracaat etti. Pazar akşamına kadar başvuruları devam edecek olan filmin kentteki gösterimi de bugün başladı. Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sinema salonundaki ilk seansa vatandaşlarla birlikte Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ak Parti Milletvekili Semiha Ekinci, Ak Parti il Başkanı Hakan Aksu ve Sivas Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Duman katıldı.

Filmi izlemeye gelenler ise organizasyon nedeniyle belediyeye teşekkür etti.