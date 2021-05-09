Sivas'ta "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Hafik Gölü turizm merkezine dönüştürülecek
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Sivas'ta "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Hafik Gölü turizm merkezine dönüştürülecek

Sivas'ta 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Hafik Gölü turizm merkezine dönüştürülecek
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan, kesin korunacak hassas alan ilan edilen Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için proje hazırlandığını belirtti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kesin korunacak hassas alan ilan edilen Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için proje hazırlandığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hafik Gölü'nde incelemede bulunan Ayhan, hazırlanan proje ile çocuk oyun alanları, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, iskele ve seyir terasları balkonları gibi çok sayıda sosyal donatının yer alacağını kaydetti.

Ayhan, "Vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirecekleri Hafik Gölü, Sivas'ın turizm potansiyelinin gün yüzüne çıkmasına önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın birçok doğa güzelliği bulunduğunu belirten Ayhan, şöyle devam etti:

"Dipsiz Göl, Tödürge Gölü, Gökpınar ve Hafik Gölü ilimizin en güzel yerleri. Bu kapsamda bölgenin korunması ve turizme kazandırılması için uzun soluklu çalışmamız oldu. Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesiyle Hafik Gölü bölgesi özel statüsü olan, kesin korunması gereken bir yer. Burası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğümüz ortaklaşa güzel bir proje hazırladı. 3 etap halindeki projenin ilk etabının ihalesi bu ay sonu yapılacak. Mevcut yapıyı, betonlaşmadan uzak tutarak ahşap yoğunluğuna yer vereceğiz. İnşallah burası her kesimin istifade edeceği güzel bir turizm bölgesi olacak."

Ayhan, daha sonra Günyamaç köyünde 84 bin dekar alanda Hafik-Zara sulama sahasına sezonun ilk suyunu da verdi.

"Köyler Yaşamalıdır" projesinin uygulandığı alanı gezerek 52 konutun yer aldığı yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulunan Ayhan, ilçe programı kapsamında şehit Adem Çelik'in annesi Arife Çelik'i de ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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