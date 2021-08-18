Sivas'ta Kerbela şehitleri için "Mah'ı Matem Orucu İftar Programı" düzenlendi

Sivas'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla "Mah'ı Matem Orucu İftar Programı" düzenlendi.

Sivas'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla "Mah'ı Matem Orucu İftar Programı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cem Vakfı Sivas Şubesi tarafından düzenlenen programda konuşan Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Muharrem ayının insanlığın, ümmetin en büyük hüzün aylarından biri olduğunu belirten Yıldızhan, "Peygamber efendimizin torunu Hazreti Hüseyin efendimiz ailesiyle birlikte aç ve susuz bırakılarak şehit edildi. Allah bize onun ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Ortak acılar, ortak zaferler gibi birliğimizi beraberliğimizi temin etmeye yönelik olsun. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin, gönüllerimizi ayırmasın. Soframızı anlamlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş da tutulan oruçların, yapılan duaların kabul edilmesini dileyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Programa, Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Sivas Belediyesi Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde