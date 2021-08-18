Sivas'ta Kerbela şehitleri için "Mah'ı Matem Orucu İftar Programı" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta Kerbela şehitleri için "Mah'ı Matem Orucu İftar Programı" düzenlendi

Sivas'ta Kerbela şehitleri için 'Mah'ı Matem Orucu İftar Programı' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla "Mah'ı Matem Orucu İftar Programı" düzenlendi.

Sivas'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla "Mah'ı Matem Orucu İftar Programı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cem Vakfı Sivas Şubesi tarafından düzenlenen programda konuşan Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Muharrem ayının insanlığın, ümmetin en büyük hüzün aylarından biri olduğunu belirten Yıldızhan, "Peygamber efendimizin torunu Hazreti Hüseyin efendimiz ailesiyle birlikte aç ve susuz bırakılarak şehit edildi. Allah bize onun ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Ortak acılar, ortak zaferler gibi birliğimizi beraberliğimizi temin etmeye yönelik olsun. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin, gönüllerimizi ayırmasın. Soframızı anlamlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş da tutulan oruçların, yapılan duaların kabul edilmesini dileyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Programa, Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Sivas Belediyesi Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Son dakika gündem: ÜNİVERSİTELİ NURSEL, ÇİFTÇİ AİLESİNE HİBE DESTEĞİYLE YARDIM ETTİ
Son dakika gündem: ÜNİVERSİTELİ NURSEL, ÇİFTÇİ AİLESİNE HİBE DESTEĞİYLE YARDIM ETTİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Haluk Levent Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Mert Günok Mustafa Er Burak Elmas Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta Kerbela şehitleri için "Mah'ı Matem Orucu İftar Programı" düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 15:07:51. #1.16#

title