Sivas'ta kentin işlek caddelerindeki yaya geçitlerine trafik polisi maketleri yerleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta kentin işlek caddelerindeki yaya geçitlerine trafik polisi maketleri yerleştirildi

Sivas'ta kentin işlek caddelerindeki yaya geçitlerine trafik polisi maketleri yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta, İl Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği yeni proje kapsamında kentin işlek caddelerindeki yaya geçitlerine trafik polisi maketleri konuldu.

Sivas'ta, İl Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği yeni proje kapsamında kentin işlek caddelerindeki yaya geçitlerine trafik polisi maketleri konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü, 1-7 Mayıs tarihlerinde kutlanan Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenledi.

Programda, yaya güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde yol verme bilincinin artması için yaya geçitlerine 9 adet trafik polisi maketi yerleştirildi.

Vali Salih Ayhan, programda yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak için güzel etkinlikler yapıldığını dile getirdi.

Sivas'ta yayalara yol verilmesi konusunda çok güzel bir kültür oluştuğunu belirten Ayhan şunları kaydetti:

"Trafik akışının düzgün olması, yaya güvenliğinin sağlanması, bir bilincin ve kültürün olması daha çok eğitimle olabilir. Bunun için de güzel çalışmalar yapılmaktadır. Farkındalık oluşturmak, vatandaşlarımızın dikkatini çekmek, yaya önceliğini oluşturabilmek ve kırmızı çizgilerimizi çekmek için bir aradayız. Sivas'ımız daha güvenli şehir olma yolunda emin adımlarla gitmekte. Tüm kurumlarımız da buna ayak uydurmakta."

Vali Ayhan, "Maket uygulamasını Türkiye'de ilk kez Sivas'ta, farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdik. Güzel bir uygulama oldu, Türkiye'de de yaygınlaşacağını söyleyebiliriz." dedi.

Programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor
İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı: '(İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu)İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi...
İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı: "(İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu)İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi...
Van Gölü'ndeki 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 kişi tahliye edildi
Van Gölü'ndeki 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 kişi tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ersin Tatar Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Diego Burak Yılmaz Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta kentin işlek caddelerindeki yaya geçitlerine trafik polisi maketleri yerleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:02:46. #1.16#

title