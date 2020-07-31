Sivas'ta kent meydanında sosyal mesafeli bayram namazı
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Sivas'ta kent meydanında sosyal mesafeli bayram namazı

Sivas'ta kent meydanında sosyal mesafeli bayram namazıSİVAS'ta Kurban Bayramı namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı.

31.07.2020 09:04 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:12

Sivas'ta kent meydanında sosyal mesafeli bayram namazı

SİVAS'ta Kurban Bayramı namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sivas'ta bayram namazı tarihi kent meydanındaki Osmanlı Eseri Kale Camisi ile Selçuklu Eserleri Buruciye, Şifaiye ve Çifte Minareli Medresenin bir arada bulunduğu alanda kılındı. Vatandaşlar namazda maske kuralına ve sosyal mesafe kuralına uydu. Bayram namazının kılınmasının ardından eller semaya açılarak dualar edildi.

Sivas'ta kent meydanında sosyal mesafeli bayram namazı

Kaynak: DHA

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