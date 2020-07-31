Sivas'ta kent meydanında sosyal mesafeli bayram namazı SİVAS'ta Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı.

SİVAS'ta Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı.

Sivas'ta tarihi kent meydanındaki Osmanlı Eseri Kale Camisi ile Selçuklu Eserleri Buruciye, Şifaiye ve Çifte Minareli Medrese'nin bir arada bulunduğu alanda kılınan bayram namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulan bayram namazının kılınmasının ardından eller semaya açılarak dualar edildi.

Kaynak: DHA