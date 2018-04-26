Sivas'ta Kent Meydanı Düzenleme Çalışmaları

Sivas'ta kent meydanındaki Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserlerin çevresindeki binaların dış cepheleri, tarihi eserlere uygun hale getirilecek.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen, "Sultan Şehir Estetiğine Kavuşuyor" adlı programa Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü ve projenin uygulanacağı meydan çevresinde işletmesi bulunan esnaflar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Başkan Aydın, yaptığı açıklamada, kent meydanının Sivas'ın en önemli markalarından biri olduğunu belirtti.

Aydın, şöyle konuştu:

"Sivas kadim bir şehir, ecdadımız asırlar önce bize muhteşem bir miras bırakmış. Selçuklu dönemine ait abide diyeceğimiz önemli eserler mevcut. Gerek hükümetimizin politikası, gerekse ülke olarak bu ecdat yadigarının bir hazine olduğu, çok önemli bir değer olduğu algısının her geçen gün güçlendiğini görüyoruz. Gökmedrese, Şifaiye, Buruciye, Çifte Minareli medreselerini ayağa kaldırıp fonksiyonlar yükleyip ve çevresiyle de bütün bir yapıya kavuşturduğumuz zaman emin olun şehrimizde ciddi bir turizm potansiyeli olacaktır."

Belediye olarak şehirdeki eserleri ortaya çıkartmak adına çeşitli adımlar attıklarını ifade eden Aydın, tarihi eserleri gölgeleyecek, etkisini azaltacak nedenleri bertaraf etmek için çalıştıklarını kaydetti.

Meydanda düzenleme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Bu meydana bakan tarihi eserlerin ön kısmı rahatladı. Ama bir de arka yüzleri var. İşte bunlardan biri valilik binamız. Geçmişte arka kısmı kamu yatırımlarıyla kapatılmıştı. Hem şehir içerisindeki trafik yoğunluğunu azaltmak hem de tarihi eserlerin tamamen ortaya çıkarılması amacıyla bir takım çalışmalar başlatıldı. Dolayısıyla bu meydanların altının da bu şehrin hizmetine sunulmasının doğru olacağı kanaatine vardık. Yer üstüne yapmak kolay ama yer altına yapmak zor. Buna rağmen maliyet kısmı göz ardı edilerek bu alanın altına 3 kat otopark yaptık. Aynı şekilde Kongre Müzesinin ve jandarma binasının olduğu alanın etrafını da açıyoruz. Bu projeleri de dahil ettiğimiz zaman kent meydanı dünyada hatırı sayılan, markalaşmış meydanlardan biri olacak."

Sivas Valisi Davut Gül, belediyeyi çalışmasından dolayı kutlayarak, "Burada yapılan çalışma önemli. Yapılacak düzenleme mevcuttan kötü diyemeyiz. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.