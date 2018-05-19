Sivas'ta Kent Kartmatik Kolaylığı

Sivas Belediyesi kent kartların dolum işlemlerinde kullanıcılara kolaylık sağlamak için kent kartmatiklerini hizmete soktu.

Sivas'ta toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha kolay, daha pratik bir şekilde kent kartlarının dolumunu yapabileceği makinelerin ilki Cumhuriyet Üniversitesindeki Otobüs Toplanma Merkezine konuldu. Toplamda 3 adet alınan makinelerin diğer ikisinin ihtiyaç duyulan duraklara yerleştirileceği bildirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada,"Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan makineler 24 saat hizmet verecek. Beş lira ve üzeri para alan cihazlar ayrıca para üstü de verebiliyor. Kent kart dolum makinelerinin randımanlı olmaları halinde şehrin geneline yayılması planlanıyor." Denildi. - SİVAS