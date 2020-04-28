Sivas'ta, kent girişinde koronavirüs denetimleri sürüyor Sivas'ta, kent girişinde koronavirüs denetimleri sürüyorSİVAS'ta, polis, jandarma ve sağlık ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şehir girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Sivas'ta, kent girişinde koronavirüs denetimleri sürüyor

SİVAS'ta, polis, jandarma ve sağlık ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şehir girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Kentte koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, merkez ve il sınır girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçerle 24 saat koronavirüs denetimlerini sürdürüyor.

D-100 karayolu Tokat İl Sınırı Koyulhisar istikameti, D-200 karayolu Yıldızeli-Sivas istikameti ve D-260 karayolu Kayseri-Gemerek istikametinde oluşturulan noktalarda denetim yapılıyor. Uygulama noktasına gelen araçlarda bulunanlardan önce kimlikleri ve ehliyetleri istenip sorgulandıktan sonra ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, ayrıca dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların da araçlarda olup olmadığını kontrol ediyor.

Kaynak: DHA