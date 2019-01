Sivas'ta Kenevir Heyecanı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kenevir üretimi yapılacak olan illere Sivas'ın da dahil edilebilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtip kenevir ekimine hazır olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kenevir üretiminin Sivas'ta yapılması konusunda gerekli çalışmaları yapacaklarını söylemesi Sivas'ta sevinçle karşılandı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları için teşekkür ederek, "Biz çiftçi olarak hazırız. Bize en kısa zamanda bu yetkiyi versinler. Biz Sivas Ziraat odası olarak çiftçilerimiz ile beraber kenevir ekimine hazırız. Bir an öncede ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Türkiye verimli tarım arazilerine sahip olduğunu ifade eden Çetindağ, "Kenevir Cumhurbaşkanımızın dile getirmesi ile beraber basınımızda ve çiftçilerimiz arasında da sürekli gündemde. Baktığımız zaman da gündeme taşınacak kadar da önemli bir bitki. Yıllar önce yasaklanmış ve çok az bir miktarda üretimine izin verilmiş. Artık o belli dönemleri geçtik. Bizim petrolümüz, doğalgazımız ve büyük altın madenlerimiz yoktur ama bizim verimli tarım arazilerimiz var. Bunu da en önemli şekilde değerlendirilecek bitki kenevir. Kenevir dünyada en çok kullanılan bitkilerden bir tanesi ve biz kenevir üretiminde 5. sıradayız. 84 bin ton üretim ile Fransa, Çin, Amerika ve 1 ton üretim ile 5. sırada Türkiye var. Sadece Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kenevir imal ediliyor. Kenevir öyle bir bitki ki 15-20 yılda yetişen bir ağaçtan alınan kağıdın aynı miktarı kenevirde 4 ayda yetişiyor. 250 çeşit ilaç sanayisinde kullanılıyor. İlaç yapımında, kağıt yapımında, kumaş yapımında, otomotiv sektöründe, petrolün ve petro kimyanın kullanıldığı her alanda, kozmetik ve sabun yapımında yani aklınıza gelen bir çok üründe kullanılıyor" dedi.

İhracatı mümkün bir ürün

Çetindağ, Kenevir'in Türkiye ekonomisini kalkındıracak ve Dünya'ya ihracat yapılacak bir bitki olduğuna vurgu yaparak, "Ekonomimizi kalkındıracak, dünyaya ihracat yapacağımız en büyük bitkilerden birisi kenevir. Kenevirin farklı kullanım alanları da var biliyorsunuz ama biz bu kenevirin eğer düzenli bir şekilde üretimin yapabilirsek dünyada çok önemli bir ülke haline geleceğiz. Emin olun ekonomik anlamda belki petrolden, altından daha faydalı bir bitki. Bizim bunu bir an önce değerlendirmemiz lazım. Tarım ve Orman bakanımız Pakdemirli beye de teşekkür ederiz. Geçen görüşülme de Sivas'ı da bu illerin içine aldık dendi. Bu iller içine alınmasından çok bir anca kenevir ekimine başlanması lazım. Sadece 20. il olarak Sivas'ı aldıkları için elbette çok teşekkür ediyoruz ama bir an önce üretime başlatılması lazım. Biz çiftçi olarak hazırız. Bize en kısa zamanda bu yetkiyi versinler. Biz Sivas Ziraat odası olarak çiftçilerimiz ile beraber kenevir ekimine hazırız. Bir an öncede ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz. Bir an önce ekimi serbest bıraksınlar, gerekli kontrolleri yapsınlar, alt yapısını kurarak bu işlere başlayalım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA