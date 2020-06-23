Sivas'ta kene şüphesiyle bir genç yaşamını yitirdi Sivas'ta kene şüphesiyle bir genç yaşamını yitirdi Sivas'ta 18 yaşındaki çoban KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, ölüm sayısı 9' a yükseldi Sivas'ta 18 yaşındaki çoban KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, ölüm sayısı 9' a yükseldi.

Sivas'ta kene şüphesiyle bir genç yaşamını yitirdi

Sivas'ta 18 yaşındaki çoban KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, ölüm sayısı 9' a yükseldi

SİVAS - Sivas'ta 18 yaşındaki çoban KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, ölüm sayısı 9' a yükseldi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan Burhan Ay ismindeki 18 yaşındaki genç vücuduna yapışan keneyi çıkarmasının üzerine bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. İlçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. 15 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Mardin'in Mazıdağı ilçesine götürüldü.

Kaynak: İHA