Sivas'ta "Kendine Bir İyilik Yap, Gönüllü Ol" konferansı - Haberler
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Sivas'ta "Kendine Bir İyilik Yap, Gönüllü Ol" konferansı

Sivas'ta
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde "Kendine Bir İyilik Yap, Gönüllü Ol" konferansı düzenlendi.

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde "Kendine Bir İyilik Yap, Gönüllü Ol" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi tarafından Abdulvahap Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Ömer Aslan, "Muhabbet ve samimiyet, insanları etkilemenin en tesirli yoludur. Gönüllü olmak, gönülden iş yapmaktır. Gönüllü olmak emek, cömertlik, fedakarlık ve samimiyet ister." ifadelerini kullandı.

Sivas Farabi Gençlik Merkezi Müdürü Sinan Ceran ise katılımcılara gönüllü olmanın önemi, değeri ve ahlaki boyutuna yönelik bilgi verdi.

Akademisyen ve öğrencilerin katıldığı konferans, soru cevap bölümüyle tamamlandı.

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