Sivas'ta KDV indirimi denetiminde 22 market hakkında işlem yapıldı - Haberler

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Sivas'ta KDV indirimi denetiminde 22 market hakkında işlem yapıldı

AA, Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta KDV indirimi denetiminde 22 market hakkında işlem yapıldı

Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının ardından kentte yaptıkları denetimlerde 22 market hakkında tutanak tuttu.

Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının ardından kentte yaptıkları denetimlerde 22 market hakkında tutanak tuttu.

Belediyeden yapılan açıklamada, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının alındığı 14 Şubat'tan itibaren şehirde 72 markette denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada indirimi fiyatlarına yansıtmadığı gerekçesiyle 22 market hakkında tutanak tutulduğu aktarılarak, "Enflasyonla mücadele kapsamında gıda ürünlerine getirilen KDV indiriminin ardından zabıta ekiplerimizin marketlerdeki etiket-kasa fiyatlarına yönelik denetimleri devam edecek." ifadelerine yer verildi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

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