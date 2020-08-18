Sivas'ta KBRN tatbikatı, gerçeğini aratmadı
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Sivas'ta KBRN tatbikatı, gerçeğini aratmadı

Sivas'ta KBRN tatbikatı, gerçeğini aratmadıSİVAS İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylara karşı hazırlıklı olmak için yaptığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.

18.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:00

Sivas'ta KBRN tatbikatı, gerçeğini aratmadı

SİVAS İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylara karşı hazırlıklı olmak için yaptığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Sivas Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, Recep Tayyip Erdoğan ve İsmet Yılmaz Bulvarı üzerinde KBRN tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ve protokol üyeleri katıldı. Tatbikatta senaryo gereği, yurt dışından ithal edilen kimyasal madde, TIR ile nakledilirken Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde bir yolcu otobüsü ile çarpışması sonucu alana yayıldı. 6 kişi kimyasal maddeden etkilendi. Olay sonrası ise bölge kimyasal açıdan kirlendi. İhbar alan ekipler olaya müdahale etmek için bölgeye geldi. Tam korumalı AFAD ekipleri, kimyasal maddeden etkilenen 6 kişiyi bulunduğu yerden çıkarıp, temizleme alanına getirdi. Yaralılar daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan tatbikat, gerçeği aratmadı.

'KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ ARTMAYA BAŞLADI'

Tatbikat sonrası konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Az önce tatbikatını yaptığımız kimyasal konularda dikkatli olmamız gerekir. Devletimiz bu konularda gerçekten çok güçlendi. Yeni dönemde koordinasyon ve iş birliği daha da artmaya başladı. Eskiden millet devlete omuz veriyordu. Ama çok şükür artık devletimiz milletimizin yanında ve hizmetindedir. Bu farkındalık oluşturan ve kamu olarak hazır olduğumuzu gösteren bu tatbikattaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Depremsiz, kazasız, belasız ve afetsiz nice bu topraklarda yaşamayı Allah bizlere nasip etsin" dedi.

Sivas'ta KBRN tatbikatı, gerçeğini aratmadı

Kaynak: DHA

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