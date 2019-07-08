Sivas'ta kazara vurulan kişi tedavi altına alındı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde akrabası tarafından tabancayla kazara vurulan kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde akrabası tarafından tabancayla kazara vurulan kişi tedavi altına alındı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Kurşunlu köyünde, A.R Ö. (27) içerisinde bulundukları otomobilde üzerindeki ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu akrabası Yasin G'yi (45) karnından vurdu.
Ağır yaralanan Yasin G. Koyulhisar İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Yasin G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından şüpheli A.R.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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