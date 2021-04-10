Sivas'ta, kazada yaralanan itfaiyeciler taburcu edildi
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Sivas'ta, kazada yaralanan itfaiyeciler taburcu edildi

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Güncel
Sivas'ta, kazada yaralanan itfaiyeciler taburcu edildi

SİVAS'ta, yangına giderken buzlanma nedeniyle itfaiye aracının devrildiği kazada yaralanan 5 itfaiye personeli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SİVAS'ta, yangına giderken buzlanma nedeniyle itfaiye aracının devrildiği kazada yaralanan 5 itfaiye personeli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Sivas-Yıldız beldesi yolu üzeri Karaçayır köyü yakınlarında meydana geldi. Yıldız Dağı Kayak Merkezi yolu üzerindeki Gümüşdere köyünden gelen yangın ihbarına giden Adem Kuzucu yönetimindeki 58 AT 105 resmi plakalı itfaiye aracı, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü Kuzucu ile birlikte itfaiyeciler Köksal Çelik, İsmail Gökçek, Nuh Hüseyin Kocatürk ve Emrullah Yücel yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi alındı. Yaralı itfaiyecileri sabah saatlerinde Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Durumları iyi olan itfaiye personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Sivas'ta, kazada yaralanan itfaiyeciler taburcu edildi
Sivas'ta, kazada yaralanan itfaiyeciler taburcu edildi
Sivas'ta, kazada yaralanan itfaiyeciler taburcu edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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