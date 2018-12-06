Sivas'ta Kaymakamlar Toplantısı Yapıldı

Sivas'ta aralık ayı kaymakamlar toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan'ın başkanlığında, Valilikteki Ahmet Muammer Bey Salonunda yapılan toplantıda, asayiş ve güvenlik hizmetleri, ilin yönetim, ekonomik, sağlık, sosyal yardım, kültür, spor, çevre ve şehircilikle ilgili konuları görüşüldü.

Kırsalda yürütülen hizmetlerin de ele alındığı toplantıda kaymakamlar, çalışmaları ve ilçelerinin sorunları hakkında Vali Ayhan'a bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca Sivas için gelecek süreçte yapılacak çalışmalar ve projeler de ele alındı.

Ayhan, toplantıda seçim sürecine girildiğini, bu sürecin asayiş ve güvenlik zafiyetine yol açmadan, birlik beraberlik havasında ve huzurlu bir ortamda neticelendirilmesine özen gösterilmesini istedi.