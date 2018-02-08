Sivas'ta Kaymakamlar Toplantısı Yapıldı
Sivas ilçelerinin sorunları ile ihtiyaçları, Vali Davut Gül başkanlığında yapılan kaymakamlar toplantısıyla ele alındı.
Sivas ilçelerinin sorunları ile ihtiyaçları, Vali Davut Gül başkanlığında yapılan kaymakamlar toplantısıyla ele alındı.
Sivas'ın ilçelerinde görev yapan kaymakamlar, İl Özel İdaresi Encümen Salonunda düzenlenen şubat ayı olağan kaymakamlar toplantısında bir araya geldi.
Vali Gül başkanlığında yapılan toplantıda, ilçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırım talepleri, yürütülen projeler ile Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖY-DES) uygulamaları görüşüldü.
Kaymakamlar, toplantıda, yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Gül'e bilgi verdi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan ve Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya da katıldı.