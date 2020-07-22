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Sivas'ta kayısı hasadı başladı

Kayısı üretiminde 10. sırada yer alan ve 10 Bin dekar alanda kayısı üretimi yapılan Sivas'ın Gürün ilçesinde kayısı hasadı başladı.

Sivas'ta kayısı hasadı başladı
22.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:15

Kayısı üretiminde 10. sırada yer alan ve 10 Bin dekar alanda kayısı üretimi yapılan Sivas'ın Gürün ilçesinde kayısı hasadı başladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, ilçe ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. İlçe ziyaretlerini Gürün'de devam ettiren Ayhan, kayısı üretiminde önemli bir yere sahip olan Gürün ilçesi Tepecik köyünde, kayısı bahçesinde hasada katıldı. Kayısı üretiminin 10 Bin dekar alanda yapıldığı Sivas'ın Gürün ilçesi, kayısı üretiminde 10.sırada yer alıyor.

"10 Bin dekar alanda kayısı üretiliyor"

Vali Ayhan, Gürün ilçesinin en çalışkan köylerinden biri olan Tepecik köyünü ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Sivas'ın ne kadar geniş bir coğrafya ve bakir üreten bölge olduğunu görebiliyoruz. Sivas'ın bir coğrafyasında seracılık, bir coğrafyasında şeker pancarı, patates üretimi, yem bitkileri, bir diğer coğrafyasında ise meyve üretimi yapılıyor. İklimsel ve toprak özelliklerine baktığımızda Malatya ve Elazığ bölgesinde ılıman iklim var. Gürün Tepecik köyünde 4 bin dekar kayısı bahçesi yer alıyor. İlçe genelinde toplam 10 bin dekar alanda kayısı üretiliyor. Kayısının ürün deseni anlamında ekonomiye katkısı yüksek. İlçemizdeki arkadaşlarımızın bir araya gelerek üreticiler birliği kurması çok anlamlı olmuş. Bizler de valilik olarak üreticilerimizi destekleyeceğiz. Kurumsal bir yapıyla ölçek ekonomisine uygun üretim modeliyle çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Hem sulama, hem pazarlama teknikleri, ambalajlama, paketleme çalışmalarını bir bütün olarak değerlendirip burada ki çiftçilerimizin cebine daha fazla para girmesini sağlamak istiyoruz. Sivas coğrafyası ürün deseni anlamında farklı pek çok ürünü barındırıyor. İklim özelliği olarak en yüksek olan hafif bünyesinde bulunduran nadir illerimizden bir tanesi. Bu avantajı inşallah fırsata çevireceğiz " dedi.

"Sivas kayısı üretiminde 10. sırada"

Kayısı üretiminde Sivas'ın 10. sırada yer aldığını ifade eden Vali Ayhan, "Gürün kayısı üretimi noktasında çok iyi yerde. Çiftçilerimize bol hayırlı kazançlar diliyorum. Üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Bu coğrafyada ekilmedik alan, işlenmeyen toprak kalmayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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