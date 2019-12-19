Sivas'ta kayıp kişinin cesedi gölde bulundu
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Sivas'ta kayıp kişinin cesedi gölde bulundu

Sivas'ta kendisinden haber alınamayan kişi, gölde ölü bulundu.

19.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:33
Sivas'ta kayıp kişinin cesedi gölde bulundu

'ta kendisinden alınamayan kişi, gölde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yıldız beldesinde yaşayan Serkan (27), dün öğle saatlerinde piknik yapacağını söyleyerek evinden ayrıldı.

Koçak'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yapılan aramada Koçak'a ait otomobilin Yıldız Göleti etrafında park halinde bulunmasının ardından Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verildi.

AFAD ekipleri, gölde yaptıkları aramada Koçak'ın cesedine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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