Sivas'ta kayıp kişinin cesedi arazide bulundu
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi arazide bulundu.
14.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:02
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi arazide bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yıldızeli ilçesi Topulyurt köyünde H.A'dan (42) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri köylü vatandaşların da katılımıyla yaptığı aramada H.A'nın cesedini İğcikaya mevkisinde buldu.
H.A'nın yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlenen cesedi, Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
H.A'nın, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.
Kaynak: AA