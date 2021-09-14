Sivas'ta kayıp 2 çocuk annesi Özlem aranıyor (2) - Haberler
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Sivas'ta kayıp 2 çocuk annesi Özlem aranıyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel
Sivas'ta kayıp 2 çocuk annesi Özlem aranıyor (2)

TEKNİK TAKİP BAŞLATILDIKaybolan 2 çocuk annesi Özlem İrinsi'yi bulmak için jandarma dronu ile de arazide tarama yapıldı.

TEKNİK TAKİP BAŞLATILDI

Kaybolan 2 çocuk annesi Özlem İrinsi'yi bulmak için jandarma dronu ile de arazide tarama yapıldı. Köy halkının da destek verdiği aramalarda şu ana kadar Özlem İrinsi'ye ait bir bulguya rastlanmadı. Ekipler, bölgedeki arama çalışmalarını durdurdu. Çalışmaların teknik takip ile devam edeceği belirtildi. İrinsi'nin bölgeden kendi isteği ile ayrılmış olma ihtimali üzerine il ve ilçe merkezlerindeki otogarlardaki güvenlik kameraları incelenecek. Ayrıca taksi ile gitme ihtimaline karşı karayolları üzerindeki plaka tanıma sistemleri de kontrol edilecek.


Sivas'ta kayıp 2 çocuk annesi Özlem aranıyor (2)

Sivas'ta kayıp 2 çocuk annesi Özlem aranıyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri
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