Son dakika haber! Kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - SİVAS
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Son dakika haber! Kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - SİVAS

30.09.2020 18:27 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:05

Son dakika haberlerine göre Sivas Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri, kentte iki gün önce kaybolan zihinsel engelli kişiyi drone yardımıyla da Kızılırmak kenarında arıyor.

Sivas Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri, kentte iki gün önce kaybolan zihinsel engelli kişiyi drone yardımıyla da Kızılırmak kenarında arıyor.

Zihinsel engelli Remzi Deniz (58), iki gün önce kayboldu. Deniz'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu polise bildirdi.

Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Deniz'in, bazı güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak, tarihi Kızılırmak Eğri Köprüsü civarında görülmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

AFAD ekipleri, Kızılırmak kenarında drone da kullanarak boydan boya tarama yaptı.

Aramalarda Deniz bulunamazken, arama çalışmalarının yarın devam edeceği belirtildi.

AFAD ekipleriyle çalışmalara katılan Deniz'in kardeşi Sinan Deniz, zihinsel engelli ağabeyinden 48 saattir haber alınamadığını söyledi.

Ağabeyinin en son, ırmak kenarında görüldüğü belirten Deniz, iki gündür gece gündüz demeden arama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Son dakika haber! Kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - SİVAS
Son dakika haber! Kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - SİVAS
Son dakika haber! Kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - SİVAS
Son dakika haber! Kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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