Son dakika haber! Kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - SİVAS

Son dakika haberlerine göre Sivas Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri, kentte iki gün önce kaybolan zihinsel engelli kişiyi drone yardımıyla da Kızılırmak kenarında arıyor.