Sivas'ta Kaybolan Alzaymır Hastası Bulundu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kayıp olarak aranan 85 yaşındaki alzaymır hastası bulundu.

İlçeye bağlı Yoncalı köyünde yaşayan alzaymır hastası İskender Akkuş'un akşam evine dönmemesi üzerine yakınları ve köylüleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Akkuş'un bulunması için arama çalışması başlattı.

Akkuş, uçangöz ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmaları sonucunda köye 10 kilometre uzaklıktaki Kırıkbanda mevkisinde bulundu.

Suşehri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Akkuş, daha sonra ailesine teslim edildi.

Akkuş'un İstanbul'da yaşayan ve babasının kaybolması nedeniyle köye gelen oğlu Hikmet Akkuş, arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

Babasının kış döneminde yanında kaldığını ve yazın köye geldiğini söyleyen oğul Akkuş, şunları söyledi:

"Devletimizden Allah razı olsun, tüm ekiplerini seferber etti ve babam kısa sürede bulundu. Çok şükür, Rabbim devletimize zeval vermesin. Mehmetçiklerimizi yorduk, Allah razı olsun. Bundan böyle kol bileğine künye takacağım. Bu künyede gerek telefon numaramız gerekse köy adresimiz yazılı olacak. Normalde babamın cep telefonu da var ama eve bırakmış."