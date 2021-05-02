Sivas'ta kaybettiği kimlik kartını son anda bulan aday sınava kıl payı yetişti

Sivas'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021- ALES/1) yapıldı.

Sivas'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021- ALES/1) yapıldı.

Adaylar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki binalarda sınava girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bina girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılan adaylar, kimlik kontrolü yapılarak salonlara alındı.

Edebiyat Fakültesi'nde sınava giren bir aday, girişteki kontrolde kimlik kartını düşürdüğünü fark etti.

Telaşla bina çevresinde arama yapan aday bir süre sonra kimlik kartını buldu.

Aday, yeniden sınavın yapılacağı binaya geldiğinde kapının kapandığını gördü.

Görevliye binaya zamanında geldiğini ancak kimliğini aramak için dışarı çıkmak zorunda kaldığını anlatan aday, görevlilerle yaptığı görüşme neticesinde sınav salonuna alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer