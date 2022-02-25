Sivas'ta kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı
AA, Faruk Kara - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Suşehri- Sivas kara yolu Geminbeli mevkisinde devriye gezen jandarma ekipleri, bir köpeğin kayalıklarda mahsur kaldığını görerek, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yaşam alanına bırakıldı.
AA / Faruk Kara - Güncel