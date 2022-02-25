Sivas'ta kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Haberler
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Sivas'ta kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

AA, Faruk Kara - Güncel
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Sivas'ta kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Suşehri- Sivas kara yolu Geminbeli mevkisinde devriye gezen jandarma ekipleri, bir köpeğin kayalıklarda mahsur kaldığını görerek, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yaşam alanına bırakıldı.

AA / Faruk Kara - Güncel

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