Sivas'ta kayalıklara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yol kenarında bulunan kayalıklara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yol kenarında bulunan kayalıklara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
B.K. (28) yönetimindeki 34 UM 6219 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolu Çokrak köyü yakınlarında yol kenarında bulunan kayalıklara çarptı.
Kazada, sürücü B.K. ve araçta bulunan M.K. (24) yaralandı.
Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara