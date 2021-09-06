Sivas'ta kayalıklara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Sivas'ta kayalıklara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta kayalıklara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yol kenarında bulunan kayalıklara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yol kenarında bulunan kayalıklara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

B.K. (28) yönetimindeki 34 UM 6219 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolu Çokrak köyü yakınlarında yol kenarında bulunan kayalıklara çarptı.

Kazada, sürücü B.K. ve araçta bulunan M.K. (24) yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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